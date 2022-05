Bancari positivi ma sotto i massimi di inizio pomeriggio: l'indice FTSE Italia Banche segna +0,8%. Banco BPM +0,1%, BPER Banca -0,2%, Intesa Sanpaolo +0,3%. Unicredit +2,5% si conferma particolarmente brillante: secondo fonti raccolte dal Financial Times prima dello scoppio della guerra in Ucraina ci sono stati contatti con Commerzbank +4% per una fusione, poi interrotti. Unicredit avrebbe optato per risolvere il dossier degli asset in Russia prima di eventuali operazioni M&A di grandi dimensioni.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)