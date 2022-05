Banco BPM ha firmato nei giorni scorsi un'operazione di finanziamento per l'ammontare complessivo di 12,5 milioni di euro a favore Beauty&Business SpA, società che fa parte di ALFAPARF GROUP, multinazionale dell'industria cosmetica professionale che produce e commercializza prodotti per la cura dei capelli e della pelle ed apparecchiature per l'estetica.

Il finanziamento s'inquadra negli interventi dell'istituto di credito finalizzati a sostenere la riconversione in ottica green delle imprese italiane. ALFAPARF GROUP utilizzerà le risorse per una serie d'iniziative che includono l'incremento della quota di energia da fonti rinnovabili sul totale dei consumi energetici e delle attività di formazione interna in materia di sostenibilità.

La sostenibilità d'impresa, elemento chiave della strategia di sviluppo oltre che valore fondante della cultura aziendale, è stato tradotto da ALFAPARF GROUP in una serie di azioni e progetti finalizzati al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Dal 2019 il Gruppo rendiconta le proprie performance nel Bilancio di Sostenibilità annuale e dal 2022 opera secondo un Piano strategico di Sostenibilità. Nel 2021 e nel 2022 ALFAPARF GROUP è stata inserita tra i Leader della Sostenibilità nel report elaborato da Il Sole 24 ORE in collaborazione con Statista.

"Siamo particolarmente orgogliosi di questa operazione che ci permette sia di essere al fianco di un cliente considerato la prima multinazionale dell'industria cosmetica professionale a capitale totalmente Italiano sia di perseguire un percorso coerente con il nostro impegno sul fronte della sostenibilità", spiega Fabrizio Bernazzani, Responsabile Mercato Corporate Milano di Banco BPM. "Promuovere una reale sensibilità sui temi ESG, infatti, è una sfida che Banco BPM ha deciso di raccogliere attuando azioni di supporto proattivo per la clientela, grazie a un modello di business ESG integrated e attraverso strumenti dedicati".

"Il contributo delle imprese private è essenziale per conseguire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e la collaborazione con gli istituti di credito può essere un acceleratore", ha dichiarato Sandro Formento, Chief Financial Officer di ALFAPARF GROUP. "Per questo, abbiamo accolto con grande favore l'invito a partecipare al progetto di Banco BPM, che ci aiuterà a realizzare due degli obiettivi del nostro Piano di Sostenibilità: ridurre le emissioni di CO2 dei processi produttivi e dei prodotti per contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico e continuare l'ambizioso progetto di formazione sulla sostenibilità che punta a coinvolgere tutti i collaboratori del Gruppo".

(RV - www.ftaonline.com)