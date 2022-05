di Financial Trend Analysis

Si è riunito sotto la presidenza del dott. Massimo Tononi il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM, che ha approvato la situazione patrimoniale ed economica al 31 marzo 2022 del Gruppo Banco BPM.

Principali aggregati patrimoniali

- Impieghi netti a clientela € 110,9 miliardi: +0,7% a/a (di cui crediti in bonis +1,8% e crediti deteriorati -27,6% rispetto al 31 marzo 2021) e +1,4% rispetto al 31 dicembre 2021 (di cui crediti in bonis +1,6% e crediti deteriorati -5,0%);

- Raccolta diretta da clientela € 126,1 miliardi: +4,8% a/a e +2,4% rispetto a fine dicembre 2021; si conferma la tendenza alla crescita della raccolta "core" (+€ 5,1 miliardi a/a e +€ 1,8 miliardi rispetto a fine 2021);

- Raccolta indiretta a clientela € 95,6 miliardi: +1,4% a/a e -3,5% rispetto al 31 dicembre 2021 (per effetto della discesa delle quotazioni delle attività finanziarie), di cui:

? risparmio gestito € 63,3 miliardi;

? risparmio amministrato € 32,3 miliardi.

Principali voci di conto economico

- Margine di interesse € 511,5 milioni rispetto a € 496,8 milioni del primo trimestre 2021 e a € 506,0 milioni del quarto trimestre 2021;

- Commissioni nette € 480,1 milioni rispetto a € 471,4 milioni dei primi tre mesi del 2021 e a € 485,8 milioni del quarto trimestre 2021;

- Oneri operativi € 624,7 milioni rispetto a € 643,9 milioni del 31 marzo 2021 e invariati rispetto al quarto trimestre 2021;

- Risultato della gestione operativa € 561,2 milioni rispetto a € 483,8 milioni del 31 marzo 2021 e a € 461,9 milioni del quarto trimestre 2021;

- Rettifiche nette su finanziamenti verso clientela € 151,1 milioni rispetto a € 217,1 milioni dei primi tre mesi del 2021 e a € 214,0 milioni del quarto trimestre 2021;

- Risultato lordo dell'operatività corrente € 399,1 milioni rispetto a € 259,1 milioni dei primi tre mesi del 2021 e a € 133,4 milioni del quarto trimestre 2021;

- Risultato lordo dell'operatività corrente al netto delle componenti non ricorrenti € 431,1 milioni rispetto a € 334,9 milioni dei primi tre mesi del 2021 e a € 207,7 milioni del quarto trimestre 2021;

- Risultato netto € 177,8 milioni rispetto a € 100,1 milioni dei primi tre mesi del 2021 e a € 97,1 milioni del quarto trimestre 2021;

- Risultato al netto delle componenti non ricorrenti € 199,2 milioni rispetto a € 150,8 milioni dei primi tre mesi del 2021 e a € 145,3 milioni del quarto trimestre 2021.

Posizione patrimoniale:

- CET 1 ratio "IFRS9 fully phased" 13,1% (13,4% al 31 dicembre 2021);

- CET 1 ratio "IFRS9 phased-in" 14,0% (14,7% al 31 dicembre 2021);

- MDA buffer su TCR "IFRS9 fully phased" 462 b.p. considerando il titolo AT1 emesso nel mese di aprile.

Qualità del credito

- Stock crediti deteriorati netti pari a € 3,1 miliardi: -5,0% rispetto a fine 2021 e -27,6% a/a

- Coverage:

? Sofferenze: 61,9% (58,6% al 31 dicembre 2021 e 62,7% al 31 marzo 2021); considerando anche i write-off, la copertura risulta pari al 70,2%;

? Inadempienze probabili: 44,4% (44,0% al 31 dicembre 2021 e 43,1% al 31 marzo 2021);

? Totale crediti deteriorati: 50,4% (48,9% al 31 dicembre 2021 e 50,7% al 31 marzo 2021); considerando anche i write-off, la copertura risulta pari al 54,9%;

- Texas Ratio in ulteriore miglioramento al 26,1% rispetto al 27,2% di fine 2021 e al 37,1% del 31 marzo 2021.

Profilo di liquidità

- Liquidità a € 44,0 miliardi (cassa + attivi liberi);

- TLTRO III a € 39,2 miliardi

- LCR 206% e NSFR >100%.

