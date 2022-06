Banco Bpm in calo con taglio giudizio di Intesa. Il titolo attualmente è in calo dello 0.69% a 3.151 euro (minimo di giornata a 3.106). L'ultima seduta è terminata a 3.173 euro con una variazione del -0.91%. Nel 2022 il titolo è in rialzo del 20.19%. I massimi e i minimi delle ultime 21 sedute sono posizionati a 3.286 e a 2.81 euro. Le medie mobili esponenziali a 20 e a 50 giorni, rispettivamente in transito a 3.121 e a 3.024, sono incrociate al rialzo, una situazione tipica di un uptrend. L'indicatore Rsi a 14 sedute è in area neutrale, il trend attuale è lontano da una condizione di eccesso. Una prima resistenza si colloca a 3.200, al di sopra di quella atteso il test di area 3.213 euro. Un supporto di breve è individuabile a 3.10, in caso di violazione atteso il test di 3.07 euro. Intesa SanPaolo ha rivisto il giudizio sul titolo a "add" da "buy" con target price a 3,60 euro.

(AM - www.ftaonline.com)