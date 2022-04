Si rende noto che la società di rating Fitch Ratings (di seguito "Fitch") ha proceduto all'assegnazione dei seguenti nuovi ratings a Banco BPM, tutti in area investment grade, con Outlook "Stabile". I ratings di lungo e breve termine sono stati posti rispettivamente ai livelli seguenti:

Long Term Issuer Default Rating (IDR): "BBB-"/"Stable"

Short Term IDR: "F3"

Viability Rating (VR): "bbb-"

Long-term Deposit rating: "BBB" Short-term

Deposit rating: "F3"

I rating sono basati sull'analisi del profilo standalone di Banco BPM che fa leva sul suo franchise, radicato nel Nord Italia e tengono conto di un mix di ricavi diversificato, di un profilo di rischio moderato, raccolta e liquidità stabili e capitalizzazione adeguata. I rating riflettono anche la significativa riduzione dei crediti deteriorati raggiunta da Banco BPM negli ultimi quattro anni, che ha portato ad un miglioramento sostanziale della qualità degli attivi. Fitch evidenzia altresì la qualità del management, con un'esperienza commisurata al modello di business della banca. I rating oggi assegnati a Banco BPM rappresentano un significativo miglioramento rispetto alle valutazioni precedenti dell'agenzia, che risalgono a un periodo anteriore alla fusione (dicembre 2016), ed erano, come Long-Term Issuer Default Rating, sia per ex-Banco Popolare, sia per ex-Banca Popolare di Milano, a livello BB-, entrambi sotto il livello di Investment Grade. Per ulteriori informazioni si rimanda al comunicato stampa pubblicato da Fitch. (RV - www.ftaonline.com)

