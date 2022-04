Bank Indonesia, l'istituto centrale di Jakarta, lascia i tassi d'interesse benchmark invariati al 3,50% dopo averli tagliati di 25 punti nel febbraio dello scorso anno (e dopo averli abbassati dello stesso ammontare cinque volte nel 2020). Stabili anche al 2,75% i tassi della Deposit Facility e al 4,25% quelli della Lending Facility. La decisione era ampiamente prevista: tutti i 29 economisti che componevano il consensus di Bloomberg non si attendevano infatti alcun intervento. Bank Indonesia, intanto, ha peggiorato le previsioni di espansione dell'economia del Paese asiatico per il 2022 al 4,5% -5,3% dal 4,7% -5,5% del precedente outlook. (RR - www.ftaonline.com)

