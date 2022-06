Se tutti i riflettori sono puntati sulla Federal Reserve (Fed), e sulla decisione del Federal Open Market Committee (Fomc) atteso a un nuovo rialzo dei tassi di 50 punti base mercoledì 15 giugno, anche la Bank of England (BoE) dovrebbe proseguire con la sua stretta monetaria. Il mercato prevede infatti da parte del Monetary Policy Committee (Mpc) della BoE il quinto aumento consecutivo dei tassi giovedì 16 giugno. La maggior parte degli economisti stima infatti un rialzo di 25 punti base all'1,25% (sui massimi dal gennaio 2009), anche se la decisione non dovrebbe essere unanime, come successo già a inizio maggio. Come ricorda Reuters, in aprile il governatore Andrew Bailey aveva spiegato che la BoE cammina su una linea molto sottile tra l'affrontare l'aumento dei prezzi e il causare una recessione.

