Bank of New York Mellon nel secondo trimestre ha registrato un utile in calo da 1,13 a 1,03 dollari per azione, contro gli 1,12 dollari del consensus di FactSet. I ricavi sono invece cresciuti del 7% annuo a 4,25 miliardi di dollari, contro i 4,17 miliardi stimati dagli analisti. Le entrate nette da interessi sono cresciute del 28% annuo a 824 milioni di dollari. Bank of New York Mellon, in una seduta in gran spolvero per il settore (Financials dell'S&P 500 ha segnato un rally del 3,51%), ha chiuso con un rimbalzo del 7,34% venerdì al Nyse.

