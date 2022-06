Barclays ha confermato il giudizio "equal weight" su Italgas con target price a 5,90 euro. Il 15 giugno verrà presentato il piano strategico 2022-2028. Gli esperti alzano le stime di eps del 4% per il 2023 e del 6% per il 2024. Il titolo al momento è in calo dell'1.41% a 5,925 euro. L'ultima seduta è terminata a 6.01 euro con una variazione dello 0.59%. Nel 2022 il titolo è in ribasso del -0.69%. I massimi e i minimi delle ultime 21 sedute sono posizionati a 6.41 e a 5.915 euro. Le medie mobili esponenziali a 20 e a 50 giorni, rispettivamente in transito a 6.081 e a 6.039, sono incrociate al rialzo, una situazione tipica di un uptrend. L'indicatore Rsi a 14 sedute è in area neutrale, il trend attuale è lontano da una condizione di eccesso. Una prima resistenza si colloca a 6.032, al di sopra di quella atteso il test di area 6.080 euro. Un supporto di breve era individuabile a 5.957, dopo la sua violazione, avvenuta oggi, atteso il test di 5.900 euro.

