Nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 13 aprile 2022 e il cui avvio è stato annunciato in data 14 aprile 2022, BasicNet S.p.A., nel periodo dal 19 al 22 aprile 2022, ha acquistato sul mercato Euronext Milan (EXM) n. 32.788 azioni. A seguito degli acquisti di cui sopra BasicNet detiene complessivamente n. 10.222.188 azioni proprie, pari al 16,759% del capitale sociale. (RV - www.ftaonline.com)

