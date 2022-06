Facendo seguito al comunicato trasmesso il 19 maggio 2022, si rende noto che la controllata Forumnet spa (proprietaria del Mediolanum Forum e del Teatro Repower) è stata informata in data odierna in merito all'avvenuto esercizio del diritto di prelazione da parte dell'associazione temporanea di imprese formata da Ticketone spa e M.

Facendo seguito al comunicato trasmesso il 19 maggio 2022, si rende noto che la controllata Forumnet spa (proprietaria del Mediolanum Forum e del Teatro Repower) è stata informata in data odierna in merito all'avvenuto esercizio del diritto di prelazione da parte dell'associazione temporanea di imprese formata da Ticketone spa e M.C.A. Events srl nell'ambito della procedura di gara, indetta dal Comune di Milano ai sensi dell'art. 183, comma 15 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento della concessione per la progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione del Palasharp a Milano, nonché la successiva gestione per un periodo di 31 anni mediante partenariato pubblico - privato.

(RV - www.ftaonline.com)