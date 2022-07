Bath & Body Works ha chiuso con un rally del 7,04% giovedì al Nyse, nonostante l'ex L Brands (la società ha cambiato nome lo scorso anno dopo lo spin-off di Victoria's Secret) abbia annunciato una revisione della guidance. Bath & Body Works prevede un declino del 6% -7% annuo per le vendite nel secondo trimestre contro la flessione dell'1% -5% della precedente guidance. Per l'intero esercizio la stima è stata peggiorata da una contrazione in singola cifra bassa a una in singola cifra medio-alta. Il consensus di FactSet è per 7,95 miliardi di dollari nell'anno, il che implicherebbe una flessione dello 0,8% rispetto al precedente esercizio. La revisione non ha però spaventato gli analisti. "Ai livelli attuali riteniamo che la qualità del marchio Bath & Body Work, il ciclo dei suoi prodotti e la bassa valutazione confermino il nostro outperform", ha commentato Bmo Capital Markets, che ha comunque abbassato il target price da 65 a 45 dollari. Raymond James ha confermato lo strong buy e Wells Fargo ha mantenuto il suo giudizio overweight sul titolo, tagliandone il prezzo obiettivo da 55 a 45 dollari. Bath & Body Works ha chiuso a 33,29 dollari al Nyse.

