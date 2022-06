Bausch Health Companies mette in pausa l'Ipo del business dello skin-care citando "condizioni di mercato difficili". L'ex Valeant Pharmaceuticals lo scorso mese ha concluso il collocamento di Bausch+Lomb, il colosso delle lenti a contatto già quotato al Nyse fino al 2007, successivamente acquisito dal private equity Warburg Pincus e quindi passato sotto il controllo proprio di Valeant. L'Ipo di Bausch+Lomb era stata prezzata sotto alla forchetta prevista e il titolo ha perso quasi il 28% dal debutto a Wall Street. In merito a Solta Medical, Bausch Health ha sottolineato che durante il processo di Ipo è stato registrato un "interesse significativo da parte degli investitori". Non sufficiente, però, in una fase tutt'altro che positiva per i mercati azionari. Bausch Health ha chiuso con un crollo del 7,14% giovedì al Nyse.

(RR - www.ftaonline.com)