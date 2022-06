di Financial Trend Analysis

A cura di* Gero Jung, Chief Economist, Mirabaud AM*

In occasione della prossima riunione di politica monetaria laBCE adotterà una posizione più hawkish, «da falco», dal momento chel'inflazione ha subito un'ulteriore accelerazione raggiungendo un livellorecord dell'8%. In particolare, segnaliamo che anche l'inflazione CPI core -che esclude i prezzi volatili dell'energia - è aumentata, raggiungendo quasi il4% sul confronto annuale.

Questo dato è di gran lunga superiore alla soglia chegarantisce la stabilità dei prezzi e fa seguito ai dati nazionalisull'inflazione - che mostrano elevate pressioni sui prezzi in aumento - inGermania, Francia e Spagna. Di conseguenza, è una certezza l'aumento di 25punti base del tasso di deposito ai meeting di luglio e settembre della BCE.

Non prevediamo un aumento di mezzo punto, come indicato dalgovernatore della banca centrale olandese Knot. Per il futuro, tuttavia, ciaspettiamo che la BCE si mantenga prudente, perché riteniamo che l'attivitàeconomica rallenti significativamente e le pressioni inflazionistiche siattenuino nella seconda metà dell'anno.

Tutto ciò è in linea con le ultime indagini sui consumatoridella Commissione europea, che hanno mostrato un rallentamento delleaspettative di inflazione nella maggior parte dei Paesi europei.

(AC - www.ftaonline.com)