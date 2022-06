Di seguito una traduzione del discorso tenuto ieri dal membro del consiglio esecutivo della BCE Isabel Schnabel ai laureati del master in Moneta, Banche, Finanza e Assicurazioni dell'Università Pantheon-Sorbona.

Introduzione

**Madame la Présidente dell'Università,Monsieur le doyen de l'école d'économie,cari genitori, famiglie e amici,e – soprattutto – cari laureati!Sono molto lieta di avere l'opportunità oggi di rivolgermi ai laureati del master in Moneta, Banche, Finanza e Assicurazioni dell'Università Panthéon-Sorbonne.Ho studiato io stessa in questa Università nel 1994 per sei mesi, cioè 28 anni fa, e ho molti bei ricordi di quel periodo.

Vorrei congratularmi calorosamente con i laureati e le loro famiglie. "Graduation" (la parola inglese per laurea) deriva dalla parola latina per "passo". Tutti voi avete fatto un "passo" importante nel viaggio della vita, un passo che vale la pena celebrare.Hai avuto la grande opportunità di studiare nella bellissima città di Parigi, nel cuore dell'Europa.L'unicità dell'Europa risiede nella sua diversità culturale. Non c'è niente di più stimolante e gratificante che viaggiare in tutta Europa e sperimentare la diversità delle sue lingue, tradizioni e cucine.In effetti, quest'anno ricorre il 50° anniversario di Interrail, che è stato creato per incoraggiare i giovani, come voi, a esplorare la bellezza dell'Europa e connettersi al nostro patrimonio e ai nostri valori condivisi.

In varietate concordia, "Uniti nella diversità", è il motto ufficiale dell'Unione Europea.Un simbolo emblematico di questa unità nella diversità sono le nostre monete in euro, con la mappa dell'Europa su un lato e un simbolo specifico del Paese sull'altro. L'euro ci unisce.

Tuttavia la diversità comporta anche sfide ed è di questo che parlerò oggi.

L'area dell'euro è composta da 19 - presto 20 - paesi diversi, ciascuno con la propria struttura economica, governance sociale e politica fiscale. La conseguenza naturale è che gli shock che hanno colpito l'area dell'euro, siano essi una crisi finanziaria, una pandemia o una guerra, colpiscono ogni Paese dell'area dell'euro in modo diverso.

L'inflazione di oggi è un esempio calzante. L'inflazione armonizzata dei prezzi al consumo nell'area dell'euro nel suo insieme è a livelli record, ha raggiunto l'8,1% a maggio secondo la più recente stima flash. Ma ci sono differenze grandi e senza precedenti tra i paesi. In Estonia, ad esempio, l'inflazione si è attestata al 20% a maggio, mentre è stata inferiore al 6% a Malta e in Francia.

Il modo in cui i Paesi producono e utilizzano l'energia spiega gran parte di queste differenze. Ma l'energia è solo una parte della storia. La guerra, come la pandemia, ha avuto effetti differenziali sui consumi, sugli investimenti e sulla politica fiscale e quindi sulle pressioni sui prezzi sottostanti.

La pandemia ci ha ricordato chiaramente che tali differenze possono ostacolare seriamente la conduzione della politica monetaria. Nella primavera del 2020, le preoccupazioni per la percepita mancanza di spazio di bilancio in alcuni Paesi per far fronte alla pandemia ha portato a una forte divergenza delle condizioni di finanziamento tra le economie dell'area dell'euro, interrompendo così gravemente la trasmissione della politica monetaria.

Sosterrò che la vulnerabilità a tali rischi di frammentazione scomparirà solo con modifiche fondamentali all'architettura istituzionale della zona euro. Pertanto, la politica monetaria deve, a volte, rispondere agli sviluppi del mercato che minano la regolare trasmissione della politica monetaria.Detto questo, i progressi che abbiamo compiuto negli ultimi anni nel rafforzare la resilienza dell'unione monetaria, sia sul lato fiscale che su quello monetario, hanno contribuito a ridurre la probabilità che spirali dei prezzi dirompenti e autoalimentanti nei mercati dei titoli di Stato minaccino la coesione della moneta unica.

Nelle mie osservazioni di oggi, delineerò innanzitutto la natura della frammentazione in un'unione monetaria.

Quindi fornirò una panoramica della storia della frammentazione del mercato obbligazionario nell'area dell'euro e spiegherò come i mercati si sono spostati tra compiacimento e paura nelle diverse fasi della vita dell'euro.

Infine, discuterò di come la prospettiva di normalizzazione della politica monetaria stia interagendo con i progressi compiuti nell'integrazione europea e perché la flessibilità rimanga un elemento importante della politica monetaria in questi tempi di incertezza.

Che cos'è la frammentazione del mercato obbligazionario?

**Vorrei iniziare definendo cosa intendo per frammentazione, concentrandomi sui mercati dei titoli di Stato dell'area dell'euro.

A livello di base, in un'unione valutaria con stati sovrani e discrezionalità di bilancio a livello nazionale, non vi è motivo di presumere che i rendimenti dei titoli sovrani siano identici.

La teoria del prezzo degli asset suggerisce che i rendimenti delle obbligazioni sovrane dipendano, tra le altre cose, dalle aspettative sulla volontà e capacità di un Paese di ripagare il proprio debito. Se questa aspettativa differisce tra i Paesi a causa delle differenze in fattori idiosincratici, come il rapporto debito pubblico/PIL, il deficit di bilancio o la crescita di lungo periodo, i rendimenti devono divergere per compensare gli investitori per il rischio che corrono.

Poiché i rendimenti dei titoli di Stato costituiscono la base per la determinazione del prezzo di altri strumenti finanziari, come le obbligazioni emesse dalle imprese, le differenze nei rendimenti dei titoli di Stato porteranno a differenze nelle condizioni di finanziamento più ampie nell'area dell'euro.

In tempi normali, tali divergenze non minacciano la stabilità finanziaria. In assenza di shock molto ampi, i cambiamenti nei fondamentali economici avvengono solo gradualmente.

Tuttavia, se persistenti, complicano la politica monetaria poiché creano un cuneo tra il tasso privo di rischio e le condizioni di indebitamento nazionale.

Poiché questi cunei sono una caratteristica dell'architettura istituzionale della zona euro, affrontarli è saldamente nelle mani dei governi.

Ci sono momenti, tuttavia, in cui i rendimenti si discostano rapidamente dai fondamentali economici, causando instabilità finanziaria e quindi frammentazione. In parole povere, la frammentazione riflette un'improvvisa rottura nel rapporto tra i rendimenti sovrani e i fondamentali, dando origine a dinamiche non lineari e destabilizzanti.

Tali movimenti di rendimento eccessivi possono essere determinati da fattori legati alla liquidità del mercato o da comportamenti speculativi del mercato sotto forma di dinamiche di mercato che si autoavverano.

Possono verificarsi anche quando i mercati hanno difficoltà a valutare il rischio, poiché l'incertezza è così elevata che i premi al rischio diventano indeterminati.

La disfunzione del mercato non si limita all'area dell'euro.

Anche negli Stati Uniti, che hanno il mercato obbligazionario più grande e liquido del mondo, forti tensioni di mercato possono aumentare i rendimenti al di sopra dei livelli giustificati dai fondamentali.

Al culmine dello shock pandemico, ad esempio, nel marzo 2020 le condizioni di liquidità nel mercato del Tesoro statunitense sono peggiorate drasticamente, poiché la domanda di obbligazioni ha superato l'offerta a causa di una corsa alla liquidità, dando luogo a dinamiche di mercato dirompenti e drastiche oscillazioni dei prezzi.

Tuttavia, l'area dell'euro, in quanto unione monetaria con stati sovrani, deve far fronte a specifici fattori di rischio che potrebbero stimolare equilibri multipli e dinamiche di mercato che si autoavverano.

Uno di questi fattori è il rischio di ridenominazione. I mercati hanno talvolta attribuito una probabilità positiva al rischio di uscita dalla moneta unica di un paese membro dell'area dell'euro.

Un altro fattore è il contagio finanziario. Gli eventi in un paese possono innescare stress finanziario in altri paesi poiché gli investitori temono che shock idiosincratici possano trasformarsi rapidamente in shock sistemici.

La particolare vulnerabilità dell'area dell'euro riflette una caratteristica intrinseca di un'area monetaria unica: gli investitori possono riequilibrare facilmente i propri fondi tra i paesi senza assumersi rischi di cambio, il che rende più probabile la destabilizzazione dei flussi di capitale.

Al fine di proteggere l'unione monetaria da tali rischi, il Patto di stabilità e crescita, in combinazione con il divieto di finanziamento monetario da parte della BCE, è stato concepito per garantire che i governi perseguissero solide politiche fiscali.

Ma la storia mostra che queste regole non sono state sufficienti a garantire la stabilità e la coesione dell'area dell'euro, il che mi riporta alla storia della frammentazione del mercato obbligazionario nell'area dell'euro.

La storia della frammentazione del mercato obbligazionario nell'area dell'euro

**Questa storia può essere suddivisa in tre fasi distinte.

Prima della crisi finanziaria globale: sottovalutazione dei rischi sovrani

**La prima fase è stata caratterizzata da una rapida e ampia convergenza dei rendimenti delle obbligazioni sovrane nei paesi dell'area dell'euro.

Nel periodo precedente la creazione dell'euro, il divario nelle condizioni di finanziamento sovrano tra i sovrani italiani, spagnoli o portoghesi e tedeschi è diminuito precipitosamente. Gli spread delle obbligazioni sovrane a dieci anni sono scesi da circa 500 punti base a metà degli anni '90 a circa 25 punti base appena prima dell'inizio dell'euro.

Negli anni successivi gli spread si sono stabilizzati all'interno di una fascia molto ristretta di circa 25 punti base fino all'inizio della crisi finanziaria mondiale. In questo periodo, tuttavia, molti paesi stavano accumulando ampi squilibri interni ed esterni che non si riflettevano negli spread delle obbligazioni sovrane.

Vi è un ampio consenso sul fatto che i mercati abbiano sistematicamente sottovalutato il rischio sovrano nel periodo che precede la crisi finanziaria globale. Gli spread erano significativamente al di sotto dei livelli previsti in base ai fondamentali.

Questo errore di valutazione non è stato limitato all'area dell'euro, né ai mercati obbligazionari. I mercati di tutto il mondo, e le banche in particolare, hanno sottovalutato il rischio finanziario.

Tuttavia, i risultati empirici suggeriscono che i fondamentali specifici per paese avevano un'importanza ancora minore per la determinazione del prezzo del rischio sovrano nell'area dell'euro rispetto ad altre economie avanzate. Gli investitori ritenevano che, se si fosse verificata la spinta, i rischi sarebbero stati condivisi all'interno dell'area dell'euro, nonostante la clausola di non salvataggio.

La crisi finanziaria mondiale è servita da campanello d'allarme a livello globale e nell'area dell'euro in particolare. I mercati hanno iniziato a valutare il rischio più in linea con i fondamentali e gli spread sovrani hanno iniziato a divergere.

La crisi del debito sovrano europeo: sovrapprezzo dei rischi

**Anni di sottovalutazione del rischio hanno fatto sì che gli aggiustamenti avvenissero in modo rapido e, a volte, disordinato. In Grecia, la mancanza di dati economici affidabili ha reso ancora più impegnativo il pricing del rischio sovrano.

Nel 2010, i mercati finanziari hanno sempre più ritenuto che esistesse un'elevata probabilità che il debito greco non fosse sostenibile e che i fondamentali economici in Irlanda e Portogallo garantissero un premio per il rischio significativo.

Segnata dalla crisi finanziaria, la capacità di assunzione del rischio degli investitori è stata notevolmente limitata. Un riprezzamento del rischio sovrano dei singoli paesi, inizialmente giustificato da rischi di solvibilità attesi più elevati, si è gradualmente trasformato in preoccupazioni circa la fattibilità e l'integrità dell'area dell'euro nel suo insieme.

Il contagio ha mostrato il suo lato più oscuro.

A partire dalla metà del 2011 la dinamica dei mercati obbligazionari dell'area dell'euro si è andata autoalimentando. I crescenti timori per una rottura hanno causato una forte svendita di obbligazioni in gran parte dell'area dell'euro, anche in paesi con fondamentali solidi. Una crisi di liquidità è degenerata in una crisi di solvibilità.

La frammentazione e il contagio si sono dissipati solo dopo l'annuncio da parte della BCE del suo programma Outright Monetary Transactions (OMT), che ha immediatamente ridotto i premi di ridenominazione e di fatto rimosso il "cattivo equilibrio".

Allo stesso tempo, i leader europei hanno affrontato le lacune strutturali nell'architettura istituzionale della zona euro. L'European Financial Stability Facility (EFSF) e successivamente l'European Stability Mechanism (ESM) sono stati istituiti come fondi di salvataggio per gli stati.

L'Unione bancaria, a partire dal meccanismo di vigilanza unico (SSM) e dal meccanismo di risoluzione unico (SRM), ha stabilizzato il sistema bancario europeo e ha favorito l'integrazione finanziaria.

La rigida condizionalità del programma OMT ha protetto la BCE dal dominio fiscale e ne ha protetto l'indipendenza. L'accesso all'OMT è stato legato a un programma ESM, che avrebbe fornito assistenza finanziaria ai paesi beneficiari a condizione che attuassero riforme strutturali e mantenessero la disciplina di bilancio.

La revisione del quadro di gestione della crisi dell'area dell'euro ha rafforzato la resilienza dell'area dell'euro e ha ridotto l'eccessiva volatilità del mercato obbligazionario garantendo che i mercati non mettessero più in discussione la permanenza dell'unione monetaria.E nei casi in cui la volatilità del mercato è aumentata, come nel 2017 in occasione delle elezioni presidenziali francesi o nel 2018 sulla scia della crescente incertezza politica in Italia, non c'è stato alcun contagio destabilizzante verso altri paesi dell'area dell'euro, né c'è stato bisogno di misure fiscali o di interventi di politica monetaria.

Allo stesso tempo, i premi al rischio non sono scomparsi, ma si sono spostati sostanzialmente in linea con i fondamentali.

La pandemia di COVID-19: debito pubblico in aumento ma progressi verso un'architettura EMU più forte

**La pandemia di COVID-19 ha cambiato questo scenario. Ha messo alla prova ancora una volta la resilienza della moneta unica.

Di fronte a una profonda recessione economica e alla necessità di una massiccia spesa fiscale per proteggere l'economia, la propensione al rischio si è deteriorata bruscamente e bruscamente. L'intermediazione finanziaria ha cessato di funzionare, i mercati si sono prosciugati e gli spread sovrani e societari sono aumentati vertiginosamente.

L'annuncio e la pronta attuazione del programma di acquisto di emergenza pandemica (PEPP) hanno stabilizzato i mercati. Hanno rapidamente instillato fiducia quando il mercato non è riuscito a coordinarsi. Uno dei motivi per cui il PEPP era così potente era la sua flessibilità, che consentiva alla BCE di fornire liquidità quando e dove era più necessario. Gli acquisti sono stati allocati in modo flessibile nel tempo, nelle classi di attività e nelle giurisdizioni.

Proprio come l'OMT, che non è mai stato utilizzato, la funzione di backstop del PEPP ha funzionato principalmente tramite il canale della fiducia.

La flessibilità doveva essere utilizzata solo brevemente al culmine della crisi. Dopodiché, la mera esistenza della flessibilità e il nostro chiaro impegno ad utilizzarla quando necessario sono stati sufficienti per coordinare i mercati sull'equilibrio "buono".

Ma mentre il PEPP è stato in grado di stabilizzare i mercati, non è stato in grado di invertire da solo in modo sostenibile la frammentazione. Il processo di reintegrazione è stato avviato solo quando è stata annunciata la proposta di un consistente fondo europeo di ripresa.

Le azioni monetarie e fiscali si sono rafforzate così a vicenda. Mentre il PEPP ha ripristinato la condivisione del rischio transfrontaliera privata, il pacchetto Next Generation EU (NGEU) ha creato, per la prima volta nella storia dell'euro, un canale per la condivisione del rischio pubblico a livello europeo.

Integrazione del mercato obbligazionario in un'era di tassi di interesse in aumento

**Il deciso sostegno monetario e fiscale durante la pandemia ha contribuito a una compressione dei premi di rischio. Gli spread delle obbligazioni sovrane sono scesi al livello più basso da molti anni, nonostante livelli di debito pubblico significativamente più elevati.

Mentre NGEU si appresta a fornire un sostegno fiscale continuo nei prossimi anni, la politica monetaria è diventata meno accomodante alla luce del persistente aumento dell'inflazione.

Poiché il sostegno monetario viene ritirato in tutto il mondo, assistiamo a una decompressione dei premi di rischio in tutti i segmenti di mercato, compresi i mercati obbligazionari dell'area dell'euro.

L'entità e il ritmo dell'attuale riprezzamento sono guidati da una serie di forze. Sul lato positivo, ci si può aspettare che tre fattori fondamentali, ceteris paribus, sostengano il sentiment del mercato e quindi attenuino la pressione al rialzo sui rendimenti obbligazionari.

Costi medi di finanziamento del debito sovrano favorevoli

**Il primo fattore è che la maggior parte dei governi ha approfittato di anni di tassi di interesse storicamente bassi allungando la scadenza media del debito in essere e bloccando costi di finanziamento favorevoli.

Pertanto, il trasferimento di un aumento dei tassi di interesse sui costi totali del finanziamento sovrano sarà graduale nei prossimi anni, poiché il tasso di interesse nominale medio da pagare sul debito in essere rimarrà basso, anche con l'aumento dei tassi di interesse.

I costi medi di finanziamento continui e favorevoli hanno un effetto positivo sulle dinamiche di sostenibilità del debito.

Finché il tasso di interesse effettivo nominale sarà inferiore alla crescita del PIL nominale, ossia il differenziale tasso di interesse-crescita sarà negativo - il rapporto debito pubblico/PIL dei paesi potrà diminuire anche in presenza di disavanzi di bilancio primari.

E, infatti, secondo le stime dello staff della BCE, il differenziale tasso di interesse-crescita dovrebbe rimanere in territorio negativo per qualche tempo in tutte le economie dell'area dell'euro, riflettendo in parte anche l'elevata crescita nominale a causa dell'inaspettata impennata dell'inflazione.

Tuttavia, si prevede che il divario tra tasso di interesse e crescita si ridurrà poiché la crescita nominale si attenuerà insieme all'inflazione. Mantenere un differenziale favorevole tra tasso di interesse e crescita richiede quindi un aumento della crescita del PIL reale, il che mi porta al secondo fattore.

Il NextGenerarion EU sta aumentando il potenziale di crescita

**NGEU non è stato solo una risposta di emergenza alla pandemia. Poiché le riforme nell'ambito di NGEU sono orientate verso investimenti favorevoli alla crescita, aiuterà l'UE a uscire più forte dalla crisi collegando il sostegno finanziario alle misure che rendono le nostre economie più verdi e più digitali.

Inoltre, l'allocazione dei fondi NGEU, attraverso la Recovery and Resilience Facility (RRF), comporta un notevole grado di solidarietà. Le allocazioni sono orientate verso paesi con un PIL pro capite più debole e rapporti di debito pubblico più elevati, favorendo così la convergenza e rafforzando l'area dell'euro nel suo insieme.

Di conseguenza, le prospettive di crescita potenziale sono ben al di sopra delle medie storiche per alcuni dei paesi con l'onere del debito più elevato, nonostante un rallentamento generale della crescita potenziale.

Le simulazioni dello staff della BCE mostrano che il fabbisogno lordo di finanziamento dei paesi sovrani non è molto influenzato dai tassi di interesse più elevati. Ciò che conta davvero sono le politiche che promuovono la crescita potenziale.

Un'architettura EMU più forte

**Il terzo, e probabilmente il più importante, fattore che rende i mercati delle obbligazioni sovrane meno vulnerabili sono gli ulteriori progressi compiuti nell'architettura istituzionale dell'area dell'euro.

Sebbene NGEU sia uno strumento temporaneo, segnala un fermo impegno politico a proteggere la coesione dell'Unione europea in ogni momento.

In quanto tale, gli storici potrebbero in futuro affermare che NGEU è stato un primo passo verso un'unione fiscale in quanto ha creato strumenti europei che consentono la condivisione del rischio pubblico, risolvendo un difetto nella costruzione originale dell'area della moneta unica.

Come la politica monetaria può affrontare la frammentazione nell'area dell'euro

**Tuttavia, mentre queste forze fondamentali tendono a rafforzare la resilienza della zona euro, la normalizzazione della politica monetaria sta avvenendo in circostanze economiche difficili. I tassi di interesse privi di rischio vengono aumentati a livello globale in un contesto caratterizzato da una serie di ampi shock negativi dell'offerta che indeboliscono la crescita e gli investimenti e che possono pesare sulla capacità produttiva dell'economia dell'area dell'euro. I rischi di una destabilizzazione delle aspettative di inflazione deteriorano sostanzialmente il trade-off della politica monetaria.

Negli ultimi giorni sono aumentate le preoccupazioni circa l'entità dell'inasprimento della politica monetaria necessaria a ripristinare la stabilità dei prezzi. L'aumento dei premi per il rischio sovrano ha accelerato, le condizioni di liquidità sono diventate più difficili e le variazioni giornaliere dei rendimenti obbligazionari sono aumentate.

Anche il differenziale del rendimento ponderato per il PIL dell'area dell'euro rispetto al tasso equivalente overnight indexed swap (OIS), che è un'utile misura di sintesi per valutare la trasmissione della politica monetaria, è aumentato e i rendimenti sovrani si attestano notevolmente al di sopra dei minimi del 2020.

Di conseguenza, dall'inizio dell'anno alcuni debitori hanno assistito a cambiamenti significativamente maggiori nelle condizioni di finanziamento rispetto ad altri. Tali cambiamenti nelle condizioni di finanziamento possono costituire una compromissione nella trasmissione della politica monetaria che richiede un attento monitoraggio.

Ciò che è importante in questo contesto è che gli investitori abbiano una chiara comprensione del fatto che la politica monetaria può e deve rispondere a un disordinato riprezzamento dei premi di rischio che compromette la trasmissione della politica monetaria e rappresenta una minaccia per la stabilità dei prezzi.

Nel dicembre dello scorso anno abbiamo chiarito che non avremmo tollerato aggiustamenti dei prezzi che avrebbero pregiudicato la trasmissione della nostra politica monetaria. Nella nostra dichiarazione di politica monetaria, abbiamo dichiarato che, nell'ambito del nostro mandato, in condizioni di stress, la flessibilità rimarrà un elemento della politica monetaria ogniqualvolta le minacce alla trasmissione della politica monetaria mettono a repentaglio il raggiungimento della stabilità dei prezzi.

Questo impegno può essere messo in pratica in un periodo di tempo molto breve se si conclude che la trasmissione delle politiche è a rischio.

In tal caso, i reinvestimenti da titoli in scadenza nell'ambito del PEPP possono essere adeguati in modo flessibile nel tempo, nelle classi di attività e nelle giurisdizioni.

Sebbene l'allocazione flessibile dei reinvestimenti in PEPP sia un modo per affrontare la frammentazione, il nostro impegno è più forte di qualsiasi strumento specifico. Il nostro impegno per l'euro è il nostro strumento anti-frammentazione. Questo impegno non ha limiti.

E il nostro track record di interventi in caso di necessità conferma questo impegno.

Il modo in cui reagiremo alla fine ai rischi di frammentazione dipenderà fortemente dalla situazione che affronteremo.

Abbiamo dimostrato in passato che possiamo adattarci in modo flessibile e rapido a circostanze specifiche.

Mentre l'OMT richiedeva una rigorosa condizionalità per affrontare le vulnerabilità sottostanti, l'azzardo morale era molto meno preoccupante quando la pandemia ha colpito.

Pertanto, il PEPP era, per definizione, incondizionato, ma anche temporaneo e legato alla pandemia.Reagiremo alle nuove emergenze con strumenti esistenti e potenzialmente con nuovi. Questi strumenti potrebbero ancora avere un aspetto diverso, con condizioni, durata e salvaguardie diverse per rimanere saldamente all'interno del nostro mandato.

*Ma non c'è dubbio che, se e quando necessario, possiamo progettare e implementare nuovi strumenti *per garantire la trasmissione della politica monetaria e quindi il nostro mandato primario di stabilità dei prezzi.

Conclusione

**Lasciatemi concludere.

La diversità della zona euro è una delle sue maggiori risorse, ma pone anche sfide per i responsabili politici. Una di queste sfide è la minaccia della frammentazione del mercato finanziario che può compromettere la trasmissione della politica monetaria.

Ho sostenuto che le risposte alle crisi passate hanno contribuito a ridurre questi rischi. I notevoli progressi compiuti sia sul lato monetario che fiscale hanno rafforzato la resilienza dell'unione monetaria.

Ma sono necessari ulteriori progressi.

Al fine di migliorare l'architettura istituzionale della zona euro, i governi devono compiere ulteriori passi, anche completando l'Unione bancaria e dei mercati dei capitali, migliorando la condivisione del rischio pubblico attraverso uno strumento fiscale permanente a livello europeo, nonché creando un safe asset della zona euro, opportunamente progettato per evitare incentivi negativi.

Nel frattempo, la politica monetaria dovrà rispondere a dinamiche destabilizzanti del mercato. Non tollereremo cambiamenti nelle condizioni di finanziamento che vadano oltre i fattori fondamentali e che minaccino la trasmissione della politica monetaria.

Questo impegno è particolarmente importante in periodi di incertezza eccezionalmente ampia e di circostanze economiche difficili, come oggi, quando la politica monetaria deve affrontare la sfida di un'inflazione inaccettabilmente alta, persistente e di ampia portata che rischia di radicarsi nelle aspettative. Stiamo quindi monitorando da vicino gli attuali sviluppi del mercato.

Contrastando la frammentazione, la politica monetaria contribuirà al nostro cammino verso l'unità europea, senza abbandonare la diversità. Spero vivamente che le generazioni più giovani – tutti voi laureati qui oggi – sosterranno questo processo verso una maggiore unità europea, abbracciando al contempo la diversità.

Grazie.

