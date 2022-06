In risposta alla domanda di una giornalista che chiedeva se la BCE non fosse preoccupata dal rischio di frammentazione dei mercati del debito sovrano europeo, la presidente della BCE Christine Lagarde ha ricordato che la banca centrale ha dimostrato di potere impiegare tutti i propri strumenti o di poterne inventare di nuovi per difendere la propria missione.

In risposta alla domanda di una giornalista che chiedeva se la BCE non fosse preoccupata dal rischio di frammentazione dei mercati del debito sovrano europeo, la presidente della BCE Christine Lagarde ha ricordato che la banca centrale ha dimostrato di potere impiegare tutti i propri strumenti o di poterne inventare di nuovi per difendere la propria missione. "Siamo impegnati a difendere la corretta trasmissione della politica monetaria", ha dichiarato la Lagarde. E' questa l'espressione con la quale in genere la BCE afferma l'intenzione di non tollerare eccessivi scostamenti tra i rendimenti dei vari titoli del debito sovrano europero (la frammentazione).

(GD - www.ftaonline.com)