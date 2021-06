[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Secondo Peter Kazimir, governatore della banca centrale slovacca e componente del board Bce, nella Zona Euro è necessaria ancora una politica espansiva in grado di contribuire alla ripresa dalla doppia recessione innescata dalla pandemia.

"Dal nostro punto di vista, la politica monetaria accomodante funziona e aiuta l'economia nella ripresa", ha dichiarato. (CC - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.