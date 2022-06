Perché non aumentare di 50 punti base i tassi a luglio? La presidente della BCE Christine Lagarde ha specificato che la previsione di un incremento dello 0,25% come primo passo a luglio verso la normalizzazione è in linea con le maggiori e migliori pratiche delle banche centrali mondiali.

Perché non aumentare di 50 punti base i tassi a luglio? La presidente della BCE Christine Lagarde ha specificato che la previsione di un incremento dello 0,25% come primo passo a luglio verso la normalizzazione è in linea con le maggiori e migliori pratiche delle banche centrali mondiali. Stiamo uscendo da anni di costo negativo del denaro e in questi casi - ha spiegato la Lagarde - è appropriato avviare il nuovo tragitto con un segnale consistente, ma ridotto, che indichi la direzione e avvii un percorso che è un intero viaggio, non soltanto la decisione forte di un momento (come potrebbe parere un incremento immediato di mezzo punto).

(GD - www.ftaonline.com)