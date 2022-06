Secondo quanto emerge dal Bollettino economico della Banca centrale europea (Bce), l'elevata inflazione rimane la principale sfida e obiettivo del Consiglio direttivo è fare in modo che torni al 2% nel medio termine. Le previsioni sono che l'inflazione continui a essere indesideratamente elevata per qualche tempo. Tuttavia, la moderazione dei costi energetici, l'allentamento delle interruzioni alla supply chain legate alla pandemia e la normalizzazione della politica monetaria dovrebbero portare a un calo di prezzi. L'aggressione ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina continua a pesare sull'economia, bloccando gli scambi commerciali, portando a scarsità di materie prime e contribuendo all'aumento dei prezzi dell'energia e delle stesse commodity. Fattori che pesano sulla fiducia e frenano la crescita, soprattutto di breve termine. Tuttavia, ci sono le condizioni affinché l'economia continui a crescere grazie alla ripresa in corso, a un mercato del lavoro forte, al sostegno fiscale e ai risparmi accumulati durante la pandemia. Una volta che gli attuali venti contrari si saranno attenuati, si prevede che l'attività economica riprenderà. Prospettiva che si riflette in un stima di crescita annua del Pil reale al 2,8% nel 2022, al 2,1% nel 2023 e al 2,1% nel 2024. Rispetto alle proiezioni di marzo, l'outlook è stato comunque rivisto in modo significativo al ribasso per il 2022 e 2023, mentre per il 2024 è stato migliorato.

