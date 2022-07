La Bce non prende posizioni politiche, queste afferiscono solamento al processo democratico dei singoli Paesi.

di Financial Trend Analysis

La Bce non prende posizioni politiche, queste afferiscono solamento al processo democratico dei singoli Paesi. Così ha risposto Christine Lagarde a un'altra domanda sull'eventuale impiego del TPI in Italia a seguito della crisi politica in corso autodeterminata da questo Paese membro.

