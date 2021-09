Fabio Castaldi, Investment manager di Pictet Asset Management, ha così commentato le prospettive per il prossimo meeting della Banca centrale europea atteso il giovedì 9 settembre 2021."Nonostante il recente incremento dell'inflazione e le esternazioni di alcuni falchi del board dellaBCE come Holzmann e Weidmann, riteniamo che possano ancora prevalere le colombe del direttorio(almeno nella riunione della settimana prossima), nel contesto di un potenziale aumento del rischiopandemico in autunno. Il rafforzamento dell'Euro sulla scia di un possibile annuncio di tapering da partedella BCE (in anticipo su quello ancora incerto della FED), rappresenterebbe peraltro un rischio nongradito in questa fase iniziale di ripartenza dell'economia.

La fiammata inflazionistica, con ogniprobabilità di natura transitoria, osservata nei mesi recenti non rappresenta infatti un elemento chepossa giustificare un cambio di rotta durante la riunione di giovedì prossimo.

Per quanto riguarda il PEPP, si tratta di un programma specifico creato per fronteggiare la crisiinnescata dalla Pandemia. Fintanto che i "downside risk" legati al Covid 19 e alle sue varianti non sianosuperati, gli argomenti per definire il termine di tale programma sono prematuri.

La fase invernale saràsicuramente decisiva per valutare se i rischi legati alla Pandemia si possano descrivere come superati e,pertanto, una valutazione circa la possibile conclusione del PEPP a marzo prossimo potrà essere fattasolo in prossimità di tale scadenza.

Gli acquisti della BCE sotto il programma del Pepp ("generosi" per i Paesi periferici) rappresentano unavariabile importante anche per i mercati obbligazionari europei.

Altrettanto importante sarà l'esito delleelezioni di fine settembre in Germania. Dovesse prevalere una maggioranza di centro-sinistra (come irecenti sondaggi sembrano indicare), politiche fiscali espansive in Germania ed altrove spingerebbero irendimenti al rialzo in assoluto, ma con spread periferici in restringimento.

Questo scenario,accompagnato da un PEPP ancora a pieno regime, andrebbe a premiare posizioni in acquisto dellaperiferia europea (BTP in testa) e in vendita di Bund tedeschi".

(GD - www.ftaonline.com)