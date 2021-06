[Come cavalcare i Trend con Profitto e Pace Mentale] Iscriviti ORA al webinar gratuito dell'investitore Fabio Brigida : il nuovo evento online in cui scoprirai i 3 segreti per investire in borsa senza paura di sbagliare o di perdere soldi.

Gli ultimi dati indicano un'accelerazione dell'attività economica che dovrebbe proseguire nella seconda parte di quest'anno nella manifattura e nei servizi. Rimangono incertezze collegate al corso della pandemia e alla risposta dell'economia alle riapertura. I prezzi dell'energia sembrano indicare un rialzo che poi dovrebbe declinare con l'approssimarsi della fine dell'anno. Ci sono segnali di un rialzo dell'inflazione core che potrebbe poi allargarsi alla headline, ma l'inflazione rimane sotto il target in tutto l'orizzonte di proiezione. C'è dunque una convergenza dell'inflazione verso il target del 2%, ma i prezzi restano sotto l'obiettivo nell'orizzonte delle proiezioni. Lo ha dichiarato la presidente della Bce Christine Lagarde. (GD - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

