di Financial Trend Analysis

In merito alla previsione di un ulteriore rialzo dei tassi a settembre, dopo quello dello 0,25% stabilito per luglio, la presidente della BCE ha precisato, leggendo il documento diffuso oggi, che l'entità dell'aumento dei tassi di settembre dipenderà dall'outlook aggiornato sull'inflazione di medio termine. Se queste prospettive sull'inflazione persistessero o peggiorassero, un incremento maggiore dei tassi al meeting di settembre diventerebbe appropriato. La BCE potrebbe dunque aumentare i tassi anche di mezzo punto in quell'occasione.

