Be Shaping The Future S.p.A. ("Be" o la Società – BEST.MI), società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e uno dei principali player di servizi professionali per il settore finanziario, ha finalizzato l'acquisto del 60% del capitale sociale di Quantum Leap S.r.l. (QL), boutique di consulenza leader in Italia in Trasferimento Tecnologico e Open Innovation, operante da oltre dieci anni come advisor tecnologico per i settori della Ricerca Scientifica e dell'Industria. Quantum Leap, con sede a Roma, con un team di 15 persone tra professionisti interni e collaboratori specializzati in Trasferimento Tecnologico, ha sviluppato una forte competenza nell'Intellectual Property Strategy, quale strumento di creazione di valore nel contesto della trasformazione tecnologica in atto. QL in particolare opera da un lato nel far emergere il valore embedded negli asset tecnologici dei clienti e dall'altro nell'identificazione per conto dei clienti di soluzioni innovative di terzi parti, protette da IP. L'attuale management team continuerà a guidare l'azienda almeno fino al 2028. QL, formata come scissione di un ramo di azienda, comprensivo di portafoglio clienti e risorse umane, presentava al momento dell'acquisione una PFN uguale a zero. Il prezzo pagato per il trasferimento della quota è stato pari a 0,40 Ml/€, corrispondente ad un valore complessivo dell'azienda di 0,67 Ml/€. L'accordo prevede anche un meccanismo di "price adjustment" ed "earn-out" sull'acquisto del 40%, che terrà conto della performance effettiva della società nel 2022 e negli esercizi successivi. Una struttura di Put&Call options con scadenza ultima nel 2028 è stata prevista per il completo acquisto della residua quota di capitale. L'acquisizione è avvenuta l'1 Aprile 2022 contro cash. "Siamo lieti di dare il benvenuto al team di Quantum Leap – afferma Stefano Achermann, CEO di Be –. Di Emilia e del Suo Team ci hanno colpito l'esperienza in ambito Technology Transfer, la solida metodologia per la certificazione degli IP Rights, e la capacità di supportare le strategie di trasformazione tecnologica di grandi soggetti industriali." "Siamo molto felici di entrare a far parte della grande famiglia Be – afferma Emilia Garito, socia fondatrice nonché CEO di Quantum Leap –. L'opportunità che ci è stata offerta coincide con i nostri obiettivi di crescita in uno scenario economico nazionale in cui adesso, dopo molti anni di incertezze, il tema del Trasferimento Tecnologico è divenuto strategico per lo sviluppo economico e tecnologico del nostro Paese."

(RV - www.ftaonline.com)