Bed Bath & Beyond ha chiuso in rally del 6,85% venerdì al Nasdaq, dopo che il Wall Street Journal ha riportato della possibile offerta per il suo business BuyBuy Baby, catena specializzata in abbigliamento e prodotti per l'infanzia. Il retailer d'arredamento del New Jersey il mese scorso aveva aperto alla possibile vendita del brand. Secondo il Wall Street Journal tra i possibili acquirenti ci sarebbero Cerberus Capital Management e Tailwind Acquisition.

