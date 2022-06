Secondo quanto comunicato da Nationale Bank van België (Nbb, l'istituto centrale di Bruxelles), in giugno l'indice della fiducia delle imprese del Belgio (Nbb Business Climate) è calato a -1,8 punti dagli 1,8 punti, ma in positivo, di maggio (2,4 punti in aprile).

Secondo quanto comunicato da Nationale Bank van België (Nbb, l'istituto centrale di Bruxelles), in giugno l'indice della fiducia delle imprese del Belgio (Nbb Business Climate) è calato a -1,8 punti dagli 1,8 punti, ma in positivo, di maggio (2,4 punti in aprile). L'indice scivola in negativo per la prima volta dal marzo 2021.

