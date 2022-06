Secondo quanto comunicato da Nationale Bank van België (Nbb, l'istituto centrale di Bruxelles), l'indice della fiducia dei consumatori del Belgio ha segnato in giugno un ulteriore rialzo a -11 punti da -13 punti di maggio (-14 punti in aprile).

Secondo quanto comunicato da Nationale Bank van België (Nbb, l'istituto centrale di Bruxelles), l'indice della fiducia dei consumatori del Belgio ha segnato in giugno un ulteriore rialzo a -11 punti da -13 punti di maggio (-14 punti in aprile). L'indice resta comunque in negativo per il quarto mese consecutivo.

(RR - www.ftaonline.com)