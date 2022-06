Bella reazione per Eni (+0,4% a 11,71 euro oggi in avvio) venerdì scorso.

Bella reazione per Eni (+0,4% a 11,71 euro oggi in avvio) venerdì scorso. Il titolo era sceso in avvio sugli 11,21 euro, minimo da fine settembre 2021, probabilmente penalizzato dalla decisione di rimandare la quotazione di Plenitude a causa del deterioramento delle condizioni di mercato, nonostante un "forte e diffuso interesse" e "un significativo consenso sulla sua strategia" da parte degli investitori. Il rally finale delle borse trainate da Wall Street ha permesso ad Eni di chiudere a 11,64 euro, +2,06%, un ottimo recupero ma insufficiente a portare il titolo a ridosso degli ex supporti di area 12. Il superamento di questa resistenza è decisivo per assistere a un tentativo di inversione del movimento ribassista partito a inizio mese da 14,60 circa, tentativo che verrebbe poi avvalorato da un vittoria sui 12,75. Sotto 11,21 probabili approfondimenti verso 10,50 e 9,30.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)