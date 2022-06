Bella reazione per il Ftse Mib che si ferma però sulla prima resistenza. Il Ftse Mib ha messo a segno mercoledì un rialzo del 2,87% andando a terminare a 22474 punti (oscillazioni tra 22079 e 22599). La chiusura di seduta non è tuttavia riuscita a forzare la resistenza offerta a 22545 dal lato alto del gap ribassista del 13 giugno, coincidente con il primo dei ritracciamenti di Fibonacci, quello del 23,6%, del ribasso visto dal massimo di marzo. Solo in caso di superamento deciso di area 22550 l'indice dimostrerebbe la volontà di estendere il rimbalzo partito dal minimo di martedì a 21616 in direzione di area 23500/600 almeno. Conferme in questo senso al superamento di area 23100 (38,2% di ritracciamento e media mobile esponenziale a 10 giorni). Ripiegamenti fino a 22240/50 sarebbero compatibili con una fase di assestamento, sotto quei livelli rischio di cali verso il minimo di marzo a 21060, toccato sul 50% di ritracciamento del rialzo dal minimo di marzo 2020, supporto critico anche in ottica di medio termine.

(AM - www.ftaonline.com)