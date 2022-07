Bellini Nautica S.p.A. (la "Società" o "Bellini Nautica", BELL.MI – ISIN IT0005497042), realtà fondata nel 1967 operante nel settore della nautica di lusso e specializzata nel trading di imbarcazioni (nuove e usate), nel restauro e trading di "Vintage Riva" e nell'offerta di un'ampia gamma di servizi correlati, comunica che in data odierna MIT SIM S.p.A. (anche "MIT SIM"), anche per conto dei Joint Global Coordinators, ha esercitato parzialmente l'opzione greenshoe sulle azioni Bellini Nautica S.p.A. per complessive n. 33.500 azioni ordinarie. Il prezzo di esercizio delle azioni oggetto dell'opzione greenshoe è pari a Euro 2,60 per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento istituzionale delle azioni ordinarie di Bellini Nautica, per un controvalore complessivo pari ad Euro 87.100. A seguito dell'esercizio dell'opzione greenshoe, il collocamento ha riguardato complessive n. 1.379.500 azioni per un controvalore complessivo del collocamento pari a circa Euro 3,6 milioni. A seguito dell'integrale esercizio dell'opzione greenshoe, il capitale sociale di Bellini sarà pari a Euro 63.795, rappresentato da n. 6.379.500 azioni ordinarie. Nel processo di Quotazione, Bellini Nautica è assistita da: MIT SIM S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor e Joint Global Coordinator, CFO Sim come Joint Global Coordinator, 4AIM Sicaf in qualità di Financial Advisor, Grimaldi Studio Legale come Deal Counsel, Advant NCTM in qualità di Legal Advisor dei Joint Global Coordinator, RSM come Auditor & Financial Due Diligence Advisor, CDR Communication S.r.l. in qualità di consulente della Società in materia di Investor Relations, Errani Studio come consulente della Società in materia di Media Relations, Ambrosiana Advisory in qualità di Circuling dati extra-contabili e Studio Belotti Associati come Fiscal Due Diligence Advisor.

