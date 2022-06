Bellini Nautica S.p.A. (la "Società" o "Bellini Nautica", (BELL.MI – ISIN IT0005497042), realtà fondata nel 1967 operante nel settore della nautica di lusso e specializzata nel trading di imbarcazioni (nuove e usate), nel restauro e trading di "Vintage Riva" e nell'offerta di un'ampia gamma di servizi correlati, comunica che sono iniziate le negoziazioni delle proprie Azioni ordinarie e dei warrant "Warrant Bellini 2022-2025" su Euronext Growth Milan, sistema di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Le azioni hanno aperto a € 2,731 e hanno chiuso la seduta a un prezzo pari a € 2,652 , con un aumento superiore al +1,92% rispetto al prezzo di collocamento pari a € 2,60. I "Warrant Bellini 2022-2025" hanno chiuso la seduta a un prezzo pari a € 0,14. Il gain complessivo (comprensivo del warrant) si è attestato pertanto al 7,4%. Nella giornata odierna sono state complessivamente scambiate sul mercato n. 190.000 azioni pari ad un controvalore di circa € 418 mila. Attraverso l'operazione di IPO, sono state raccolte risorse per un controvalore complessivo pari a € 3,9 milioni, tenendo conto anche l'eventuale esercizio della greenshoe. Alla data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan, il capitale sociale di Bellini Nautica è suddiviso in n. 6.346.000 azioni ordinarie. Al termine della seduta odierna la capitalizzazione di Bellini Nautica ha raggiunto circa € 16,8 milioni. Battista Bellini, CEO di Bellini Nautica, ha così commentato: "È stata una giornata storica ed emozionante per me e la società ed è da qui che oggi vogliamo partire: si apre per tutti noi un nuovo capitolo, grazie alla fiducia degli investitori nel voler condividere con noi le sfide che ci attendono. Guardiamo con ottimismo ai piani di sviluppo e alle future strategie delineate". Nel processo di quotazione, Bellini Nautica è assistita da: MIT Sim S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor e Joint Global Coordinator, CFO Sim come Joint Global Coordinator, 4AIM Sicaf in qualità di Financial Advisor, Grimaldi Studio Legale come Deal Counsel, Advant NCTM in qualità di Legal Advisor dei Joint Global Coordinator, RSM come Auditor & Financial Due Diligence Advisor, CDR Communication S.r.l. in qualità di consulente della Società in materia di Investor Relations, Errani Studio come consulente della Società in materia di Media Relations, Ambrosiana Advisory in qualità di Circuling dati extra-contabili e Studio Belotti Associati come Fiscal Due Diligence Advisor. Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, MIT Sim S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle azioni in ottemperanza alla normativa vigente dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data. Per maggiori informazioni si rinvia al Documento di Ammissione disponibile sul sito internet della Società.

