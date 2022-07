Molto bene i petroliferi: il greggio è in recupero dai minimi dall'11-12 aprile toccati tra ieri pomeriggio e questa notte.

di Financial Trend Analysis

Molto bene i petroliferi: il greggio è in recupero dai minimi dall'11-12 aprile toccati tra ieri pomeriggio e questa notte. Il future settembre sul Brent segna 101,50 $/barile (minimo a 98,50 circa), il future agosto sul WTI segna 99,20 $/barile (minimo a 95,20 circa). In verde Eni +2,5%, accelerano Saipem +9,0% e Tenaris +7,4%: quest'ultima ha ottenuto un contratto di 4 anni da Petrobras per la fornitura di prodotti e servizi relativi al progetto Buzios.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)