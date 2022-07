Bene il future Eurostoxx 50 in avvio. Il future sale dello 0,2% circa a 3596 punti. Dopo una seduta di netto recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici neworkesi il Nasdaq, in rally del 3,11% martedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza in positivo è stata confermata. Gli investitori attendono le prossime mosse della Bank of Japan (BoJ) e soprattutto della Banca centrale europea (Bce). Secondo Reuters, l'istituto di Francoforte starebbe considerando un aumento dei tassi d'interesse di 50 punti base. Ipotesi che ha fatto recuperare terreno all'euro. Oltre alla spinta in arrivo da Wall Street, anche grazie ad alcuni risultati trimestrali, ci sono notizie positive sul fronte della guerra: Russia e Ucraina sarebbero infatti vicine a un accordo che porrebbe fine al blocco delle esportazioni di grano mentre, scrive sempre Reuters, è probabile che il Nord Stream 1 riavvii l'export di gas nei tempi previsti una volta completata la manutenzione. La People's Bank of China (PboC) ha lasciato invariato al 3,70% il loan prime rate annuale, dopo averlo abbassato di 5 punti base lo scorso dicembre. Invariato anche al 4,45% il loan prime rate a cinque anni, dopo il taglio di 15 punti base di maggio. La decisione era prevista: tutti i 19 economisti che componevano il consensus di Bloomberg non si aspettavano infatti alcuna modifica. L'inflazione continua a non fare sconti a nessuno. Secondo quanto comunicato dall'Office for National Statistics (Ons, l'ente statistico di Londra), in giugno l'inflazione è cresciuta in Gran Bretagna al 9,4% annuo dal 9,1% di maggio (9,0% in aprile), contro il 9,3% del consensus. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,8% contro lo 0,7% atteso dagli economisti per una lettura invariata rispetto a maggio (2,5% in aprile). L'indice core è invece aumentato del 5,8% annuo (5,9% in maggio) e dello 0,4% sequenziale (0,5% il precedente incremento). Sempre in giugno i prezzi alla produzione in input sono balzati in Gran Bretagna del 24,0% annuo contro il 22,4% della lettura finale di maggio (20,9% in aprile) e il 23,2% del consensus. Su base mensile l'indice dei prezzi alla produzione in input è salito dell'1,8% contro il 2,4% precedente (2,7% in aprile). I prezzi alla produzione in output sono invece cresciuti del 16,5% annuo contro il 15,8% di maggio (14,7% in aprile) e il 16,0% stimato dagli economisti. Su base sequenziale il progresso è stato dell'1,4% contro l'1,6% precedente (2,8% in aprile). La situazione non cambia se si cambia paese. Secondo quanto comunicato da Statistisches Bundesamt (Destatis, l'agenzia nazionale di statistica tedesca), in giugno i prezzi alla produzione sono saliti in Germania del 32,7% annuo, in moderato rallentamento rispetto al 33,6% di maggio (33,5% in aprile) e contro il 33,9% atteso dagli economisti. Su base sequenziale l'indice dei prezzi alla produzione è cresciuto invece dello 0,6% contro l'1,6% precedente (2,8% in aprile) e l'1,3% del consensus. Dagli Usa arrivano segnali di rallentamento del mercato immobiliare a giugno ma non così drammatici come quelli visti a maggio. I nuovi cantieri residenziali, secondo quanto comunicato dallo U.S. Census Bureau, a giugno sono calati del 2,0% sequenziale, contro il crollo dell'11,9% della lettura finale di maggio (5,5% il rialzo di aprile), attestandosi a 1,56 milioni di unità, contro gli 1,59 milioni precedenti (1,81 milioni in aprile) e gli 1,59 milioni del consensus di Dow Jones Newswires e Wall Street Journal.

Le licenze edilizie a giugno hanno registrato un declino dello 0,6% mensile, contro il calo del 7,0% della lettura finale di maggio (3,0% la flessione di aprile), attestandosi a 1,68 milioni di unità, contro gli 1,69 milioni precedenti (1,82 milioni in aprile) e gli 1,58 milioni del consensus di Dow Jones Newswires e Wall Street Journal. Il future Eurostoxx 50 ha inviato un segnale di forza già a partire da settimana scorsa superando a 3465 la linea che unisce i massimi del 27 giugno e dell'8 luglio, la "neckline" del testa spalle rialzista disegnato dal minimo del 20 giugno. Target del testa spalle, calcolato in base alla proiezione della sua ampiezza dal punto di rottura, a 3670 circa, in prossimità della media mobile esponenziale a 100 giorni, passante a 3680. Il superamento di questi livelli fornirebbe un'ulteriore conferma positiva anticipando rialzi verso i 3800 punti. Ripiegamenti fino in area 3550 non danneggerebbero il quadro rialzista, sotto quei livelli rischio invece di "return move" alla "neckline" del testa spalle, passante a 3450 circa.

