di Financial Trend Analysis

Buone performance per Tenaris +3,0% ed Eni +2,3% con il greggio in rialzo sui massimi da martedì scorso. I future settembre sul Brent segna 103,70 $/barile, quello sul WTI 96,85 $/barile. In controtendenza Saipem -2,4% ancora condizionata dall'aumento di capitale concluso la scorsa settimana.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)