Warren Buffett compra ancora azioni di Occidental Petroleum e sale fino al 17,4% nel capitale del gruppo petrolifero di Houston. Secondo la documentazione regolatoria depositata presso la U.S. Securities and Exchange Commission (Sec), Berkshire Hathaway ha infatti acquistato tra mercoledì e venerdì di settimana scorsa altri titoli di Occidental Petroleum per 582 milioni di dollari. Da quando la campagna di shopping è iniziata in marzo la conglomerata del Nebraska è arrivata a detenere complessivamente 163,4 milioni di azioni, per un controvalore di 9,9 miliardi di dollari. Berkshire detiene anche warrant per ulteriori 83,9 milioni di titoli, pari a circa 5 miliardi di dollari. Occidental Petroleum aveva chiuso in rialzo del 2,65% venerdì al Nyse.

(RR - www.ftaonline.com)