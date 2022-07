Berkshire Hathaway compra ancora azioni di Occidental Petroleum ed è sempre più vicina al 20% nel capitale del gruppo petrolifero di Houston. Secondo la documentazione regolatoria depositata presso la U.S. Securities and Exchange Commission (Sec), la conglomerata di Warren Buffett ha infatti acquistato tra il 14 e il 15 luglio altri 1,9 di milioni titoli di Occidental Petroleum (a un prezzo compreso tra 56 e 59 dollari) per 100 milioni di dollari. Da quando la campagna di shopping è iniziata in marzo la conglomerata del Nebraska è arrivata a detenere complessivamente 181,7 milioni di azioni, pari al 19,4% del capitale e per un controvalore di circa 11 miliardi di dollari. Avendo superato il 10% Berkshire è tenuta a comunicare alla Sec ogni acquisto (o vendita) di azioni entro due giorni. Occidental Petroleum aveva chiuso in rialzo del 2,28% lunedì al Nyse, a 60,05 dollari di valore.

