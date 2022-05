Jeff Bezos replica a Joe Biden su Twitter. Il presidente Usa venerdì aveva pubblicato un tweet sul controverso tema delle tasse ai più ricchi. "Volete abbassare l'inflazione? Assicuriamoci che le società più ricche paghino la loro giusta quota", aveva scritto Biden. "Va bene discutere l'aumento delle tasse corporate ed è fondamentale discutere su come domare l'inflazione. Metterli insieme è la strada sbagliata", ha poi replicato il fondatore di Amazon.com. Bezos è stato uno dei bersagli preferiti di Donald Trump ma anche il rapporto con Biden non è dei migliori. In precedenza, infatti, Biden aveva pubblicamente criticato la storia fiscale del colosso di Seattle. Come ricorda la Cnbc, Amazon non ha pagato imposte federali sul reddito nel 2017 e nel 2018.

