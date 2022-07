BFC Media Spa, società quotata allo Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che il Consigliere Indipendente Paola Picilli ha rassegnato, nella serata di ieri, le proprie dimissioni per sopraggiunti motivi personali.

Il Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente Denis Masetti, dell'Amministratore Delegato Marco Forlani e dei Consiglieri Mirko Bertucci, Mario Rosario Miele, Maurizio Milan, Massimiliano Muneghina e Alessandro Mauro Rossi, proseguirà il proprio mandato assicurando lo svolgimento del percorso strategico del Gruppo fino alla sua naturale scadenza, prevista con l'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Il Consiglio di Amministrazione di BFC Media sta ultimando la valutazione di nuovi candidati per il ruolo di Amministratore Indipendente che – previa valutazione positiva dell'Euronext Growth Advisor - sarà quanto prima nominato per cooptazione. Di tale nomina la Società darà prontamente comunicazione al mercato.

