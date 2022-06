Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 10 giugno 2022, data di chiusura del periodo di adesione iniziato in data 23 maggio 2022, relativo alla procedura di obbligo di acquisto (la "Procedura di Acquisto") ai sensi dell'art.

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 10 giugno 2022, data di chiusura del periodo di adesione iniziato in data 23 maggio 2022, relativo alla procedura di obbligo di acquisto (la "Procedura di Acquisto") ai sensi dell'art. 108, comma 1, del d.lgs. 58/98 (il "TUF"), connessa all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da IDI e dalle Persone che Agiscono di Concerto (l'"OPA") sulle azioni di BFC, l'Offerente comunica i risultati definitivi relativi alla predetta Procedura di Acquisto.

La Procedura di Acquisto ha avuto ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di BFC non portate in adesione all'OPA e, pertanto, massime n. 140.000 azioni dell'Emittente, rappresentative di circa il 4,4% del capitale sociale dell'Emittente, da acquistarsi da chi ne abbia fatto richiesta. Si conferma che, sulla base dei risultati definitivi comunicati da Intesa Sanpaolo S.p.A. – Divisione IMI Corporate & Investment Banking S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, risultano portate in adesione alla Procedura di Acquisto, durante il relativo periodo di adesione, n. 45.250 azioni, pari a circa il 32,321% delle azioni oggetto dell'Obbligo di Acquisto ed all'1,425% del capitale sociale dell'Emittente, per un controvalore di complessivi Euro 169.687,50.

Si segnala che l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto non hanno effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto azioni dell'Emittente nel periodo intercorrente tra la data del Documento di Offerta relativo all'OPA e la data del 14 giugno 2022 al di fuori dell'OPA stessa e della Procedura di Acquisto.

Il corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni dell'Emittente portate in adesione alla Procedura di Acquisto, pari ad Euro 3,75 per azione, sarà pagato agli aderenti alla medesima Procedura di Acquisto in data 17 giugno 2022, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore dell'Offerente.

Tenuto conto delle azioni portate in adesione alla Procedura di Acquisto e delle n. 3.035.000 azioni ordinarie dell'Emittente, rappresentative del 95,6% del capitale sociale dell'Emittente già detenute dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto, ad esito della Procedura di Acquisto l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto verranno a detenere complessive n. 3.080.250 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 97,016% del capitale sociale dell'Emittente.

Si precisa che, successivamente alla conclusione della Procedura di Acquisto di cui all'art. 108, comma 1, del TUF, come già dichiarato nel Documento di Offerta e nei precedenti comunicati, *l'Offerente procederà al ripristino di un flottante sufficiente *ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni delle azioni BFC. Le specifiche modalità di ripristino del flottante verranno comunicate non appena stabilite dall'Offerente.

