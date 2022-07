Bialetti Industrie, per conto di Bialetti Holding S.

di Financial Trend Analysis

Bialetti Industrie, per conto di Bialetti Holding S.r.l. ("BH"), comunica che, in data odierna, BH ha acquistato da Sculptor Ristretto Investment S.à.r.l. ("Ristretto") la posizione contrattuale da quest'ultimo detenuta nel contratto di opzione call stipulato tra BH, Bialetti Investimenti S.p.A. ("Bialetti Investimenti") e Ristretto in data 1 dicembre 2022 (il "Call Option Agreement"), ai sensi del quale, inter alia, Bialetti Investimenti ha concesso a Ristretto il diritto di acquistare fino a 8.412.147 azioni Bialetti, ai termini e alle condizioni ivi previste.

A seguito di detta cessione, BH è subentrato nella posizione contrattuale di Ristretto, divenendo, pertanto, titolare del diritto ad acquistare da Bialetti Investimenti fino a 8.412.147 azioni Bialetti, rappresentative del 5,435% del capitale sociale della Società. Si ricorda che BH, società controllata da Francesco Ranzoni, è azionista unico di Bialetti Investimenti, che a sua volta detiene il 48,88% del capitale sociale della Società.

(GD - www.ftaonline.com)