Biesse +9,4% accelera al rialzo grazie ai risultati del primo trimestre. Ricavi a 196,6 milioni di euro (+21,8% a/a), EBITDA a 26,1 milioni (+27,1% a/a), utile netto a 9,8 milioni (+43,2% a/a). L'entrata ordini per il Gruppo Biesse (solo macchine) nel primo trimestre 2022 è aumentata del 14,8% a/a, del 80,5% rispetto al 2020 e del 36,8% nei confronti del pari periodo 2019. Il portafoglio ordini ammonta a 409 milioni di euro (+62,5% a/a, +116,4% rispetto a Marzo 2020 e +83,1% rispetto alla stessa data 2019), +7,2% da fine 2021. Non rilevante e non significativa l'incidenza diretta sul backlog attuale (< al 3%) degli ordini relativi ai paesi direttamente coinvolti nel conflitto Russia-Ucraina.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)