*Bioera *informa che in data 29 aprile 2022 la società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. (la "Società di Revisione") ha rilasciato le proprie relazioni sulla revisione contabile (le "Relazioni") del bilancio di esercizio di Bioera S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo Bioera per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 (la "Relazione finanziaria annuale 2021").

La Società di Revisione ha rilasciato le proprie Relazioni dichiarando:

di non essere in grado di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio della Società in quanto asserisce di non aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio con riferimento a: (i) presupposto della continuità aziendale, (ii) valutazione delle partecipazioni in imprese controllate, (iii) informativa correlata alla partecipazione in Ki Group Holding S.p.A.;

di non essere in grado di esprimere un giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo in quanto asserisce di non aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio con riferimento a: (i) presupposto della continuità aziendale, (ii) deconsolidamento e valutazione della partecipazione in Ki Group S.r.l., (iii) fondi non correnti.

In merito alle valutazioni degli amministratori sulla capacità della Società e del Gruppo a continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale, si rinvia al paragrafo "Osservazioni sul profilo finanziario e sulla continuità aziendale", pag. 23, ed ai paragrafi "Continuità aziendale", pagg. 44 e 135, contenuti nella Relazione finanziaria annuale 2021, documento pubblicato ai sensi di legge e disponibile sul sito internet della Società.

In merito alla valutazione delle partecipazioni in imprese controllate, si rinvia al paragrafo "Partecipazioni in imprese controllate", pag. 158, contenuto nella Relazione finanziaria annuale 2021.

In particolare, a tale riguardo, si evidenzia che al 31 dicembre 2021 il valore delle partecipazioni in imprese controllate, pari a complessivi Euro 67 migliaia, si riferisce:

per Euro 58 migliaia, al valore della quota di partecipazione detenuta dalla Società in Ki Group Holding S.p.A., valutata al valore di mercato desumibile dall'andamento dei valori di borsa su Euronext Growth Milan del titolo Ki Group Holding alla data del 31 dicembre 2021;

per Euro 9 migliaia, al valore della quota di partecipazione detenuta dalla Società in Meditalia Holding S.r.l., valutata al costo, a fronte di un valore della quota di patrimonio netto della stessa di competenza della Società pari ad Euro 257 migliaia, sulla base dei dati di bilancio al 31 dicembre 2021 approvato dall'assemblea dei soci di Meditalia Holding S.r.l..

In merito all'informativa correlata alla partecipazione in Ki Group Holding S.p.A., si precisa che tali dati, esposti a titolo di informativa, si basano sulle migliori informazioni ad oggi in possesso della Società, essendo il consiglio di amministrazione di Ki Group Holding S.p.A. per l'approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio 2021 previsto il prossimo 23 maggio 2022.

In merito al deconsolidamento ed alla valutazione della partecipazione in Ki Group S.r.l., si rinvia al paragrafo "Deconsolidamento di Ki Group S.r.l. dal Gruppo Bioera", pag. 15, ed al paragrafo "Partecipazioni in altre imprese", pag. 81, contenuti nella Relazione finanziaria annuale 2021. Infine, in merito ai fondi non correnti, si rinvia al paragrafo "Fondi correnti e non correnti", pag. 99, ed al paragrafo "Passività potenziali, impegni e garanzie", pag. 112, contenuti nella Relazione finanziaria annuale 2021.

In allegato al comunicato stampa originale della società sono reperibili i testi integrali delle Relazioni della Società di Revisione.

*Avvenuta pubblicazione della Relazione finanziaria annuale 2021 *

**La Relazione finanziaria annuale 2021 (costituita dal progetto di bilancio di esercizio di Bioera S.p.A., dal bilancio consolidato del Gruppo Bioera, dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dalle relazioni della società di revisione, e dalla relazione del collegio sindacale) è a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Milano, Corso di Porta Nuova n. 46, nonché pubblicata sul sito internet della Società www.bioera.it, sezione investor relations / financial reports e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

A seguito delle disposizioni restrittive emanate dalle competenti Autorità in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da COVID-19, si avvisa che l'accesso alla sede e la consultazione dei documenti ivi messi a disposizione potrà essere consentito con modalità e termini da concordare contattando la Società all'indirizzo di posta certificata bioera@legalmail.it.

