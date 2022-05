Biogen rinuncia alla commercializzazione del controverso farmaco contro l'Alzheimer Aduhelm e annuncia l'uscita del chief executive Michel Vounatsos. Al timone della biotech del Massachusetts dal 2016, Vounatsos manterrà l'incarico fino a quando non verrà individuato un successore. La rinuncia all'Aduhelm arriva dopo che il mese scorso Biogen arriva ritirato la domanda per la sua commercializzazione in Europa non essendo stata in grado di convincere i regolatori dei benefici del trattamento. A inizio anno il Centers for Medicare e Medicaid Services (Cms), che sovrintende alla mutua Usa Medicare, aveva garantito una copertura limitata all'Aduhelm, ovvero solo per pazienti arruolati in "studi clinici qualificanti". Biogen ha chiuso in rialzo del 2,14% mercoledì al Nasdaq (il titolo resta in declino di circa il 14% da inizio 2022 e del 23% negli ultimi dodici mesi).

(RR - www.ftaonline.com)