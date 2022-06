Fine settimana da incubo per il Bitcoin.

di Financial Trend Analysis

Fine settimana da incubo per il Bitcoin. Sabato la criptovaluta è scivolata sotto i 18 mila dollari per poi risalire oggi a 20.735,50 dollari, ben lontana rispetto ai massimi a 67.500 dollari di novembre 2021. Tra le cause del crollo l'effetto a catena causato dai problemi dei principali operatori di criptovalute.

