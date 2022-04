Bitcoin su importante resistenza. Il Bitcoin sta testando in area 42950 dollari la linea mediana del canale che contiene le oscillazioni dei prezzi dal minimo di gennaio. La rottura di questa linea sarebbe un interessante segnale di forza, introduttivo a movimenti verso il lato alto del canale, in area 48750. Senza il superamento di 42950 si rischierebbe invece una nuova discesa almeno verso la base del canale, a 36650 circa. Data la similitudine di comportamento, almeno in termini di sentiment, tra Bitcoin e Nasdaq, la rottura della resistenza sulla critptovaluta sarebbe da leggere come un segnale incoraggiante anche per l'indice, con il Nasdaq 100 che avrebbe in quel caso buone chance di salire oltre la resistenza a 14300 per tentare di riportarsi in area 14750 almeno.

(AM - www.ftaonline.com)