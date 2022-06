BlackBerry ha comunicato risultati relativi al primo trimestre dell'esercizio 2023 segnati da perdite nette in crescita da 62 milioni di dollari, pari a 11 centesimi per azione, a 181 milioni, e 35 centesimi. Su base rettificata il rosso è rimasto invariato su 5 centesimi per azione, contro i 6 centesimi del consensus di FactSet. Nei tre mesi i ricavi sono calati da 174 a 168 milioni, anche in questo caso comunque sopra ai 157 milioni stimati dagli analisti. Blackberry, dopo avere chiuso in rialzo dello 0,94% giovedì al Nyse, scambia in flessione di quasi il 2% in after market.

(RR - www.ftaonline.com)