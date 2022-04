Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis BORSA PUBBLICATO: 20 aprile 11:50 Blackstone va al buyout di American Campus per 12,8 miliardi Tempo stimato di lettura: 2 minuti di Financial Trend Analysis

American Campus Communities (Acc) ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per il buyout da parte di Blackstone Core+ (che comprende Blackstone Real Estate Income Trust e Blackstone Property Partners), per una valutazione del maggiore sviluppatore, proprietario e gestore di comunità di alloggi per studenti in Usa di 12,8 miliardi di dollari debito incluso. Sulla notizia il titolo Acc ha chiuso con rimbalzo del 12,60% martedì al Nyse, a 64,80 dollari di valore (65,47 dollari il prezzo d'Opa), contro il rally del 4,94% della stessa Blackstone. (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.