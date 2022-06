di Financial Trend Analysis

Blue Apron Holdings spicca il volo a Wall Street dopo avere annunciato un accordo con il colosso del retail Walmart. L'azienda newyorkese, specializzata nelle consegne a domicilio di kit per cucinare, ha comunicato che i suoi prodotti verranno offerti anche su Walmart.com. Blue Apron ha toccato un rally superiore al 12% in after market, dopo avere però chiuso con un crollo del 6,97% la seduta di mercoledì al Nyse (il titolo si è deprezzato di circa il 55% da inizio 2022).

(RR - www.ftaonline.com)