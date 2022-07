Boeing si è detta delusa dopo che Airbus ha incassato commesse miliardarie dalle Big Three del trasporto aereo in Cina.

Boeing si è detta delusa dopo che Airbus ha incassato commesse miliardarie dalle Big Three del trasporto aereo in Cina. Il colosso di Arlington (la nuova sede in Virginia dallo scorso mese di maggio) ha dichiarato venerdì che "è deludente come le differenze geopolitiche continuino a limitare le esportazioni di aeromobili Usa", aggiungendo che continuerà a sollecitare un dialogo produttivo tra i governi di Washington e Pechino. Air China e China Southern Airlines hanno comunicato che acquisteranno entrambe 96 Airbus della famiglia A320neo, che valgono 12,2 miliardi di dollari a prezzi di listino. China Eastern Airlines ne comprerà invece 100 per 12,8 miliardi. Cifre che ovviamente vanno ridimensionate visto che le compagnie aeree in genere ricevono sconti sostanziali sui prezzi di listino e gli ordini dei tre vettori a controllo statale sono particolarmente grandi.

(RR - www.ftaonline.com)