Boeing ha sfiorato un rally del 3% in premarket (la seduta di venerdì al Nyse si era chiusa con un rialzo dello 0,40%), dopo che il colosso Usa dell'aerospaziale ha annunciato una commessa con la connazionale Delta Air Lines per 100 aerei 737-10 (con l'opzione per altri 30). Non sono stati resi noti i dettagli economici dell'ordine che a prezzi di listino vale comunque 13,5 miliardi di dollari. Positiva per Boeing la prima giornata del Farnborough International Airshow in Inghilterra, in corso fino al prossimo 22 luglio.

(RR - www.ftaonline.com)